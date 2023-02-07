İran ordusu, yer altına inşa edilen hava kuvvetleri üssünü sergiledi

İran devlet televizyonunun haberine göre, orduya ait ülkenin ilk yer altı hava kuvvetleri üssü "Ukab 44 (Kartal 44)", İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve üst düzey askeri yetkililerin ziyaretiyle kamuoyuna sergilendi.

Haberde, yerin derinliklerine inşa edilen hava üssünün, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının yanı sıra uzun menzilli balistik ve seyir füzelerine de ev sahipliği yaptığı belirtildi.

İran, son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altına inşa edilen askeri tesisleri kamuoyuna sergiliyor. Bugün basına açılan hava kuvvetleri üssünün ise "İran ordusuna ait ilk" yer altı hava üssü olduğu ifade ediliyor.