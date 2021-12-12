İran, 'milli kripto parasını' piyasaya sürüyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.

Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.

İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu belirtiliyor.