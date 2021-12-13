İran Kadın Milli Hentbol Takımı, İspanya'da düzenlenen Dünya Hentbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya rakibine yenilse de İranlı sporcuların başörtüsü, İspanyol AS gazetesi de dahil olmak üzere yabancı medyanın ilgisini çekti.

İspanyol gazetesi AS, başörtüsünü İran kadın milli takımının özel bir özelliği olarak nitelendirdiği makalesinde, 'İran Kadın Milli Hentbol Takımı, İspanya'da ilk kez başörtüsüyla dünya şampiyonasına katıldı' ifadesi kullanıldı.

İran Kadın Milli Hentbol Takımı, grup aşamasında Norveç, Romanya ve Kazakistan'a yenildi ve dünyada ilk 24'e giremedi.

25. Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası. 1-19 Aralık 2021 tarihleri ​​arasında İspanya'da yapılmaktadır. İran Kadın Milli Hentbol Takımı da bu müsabakalara ilk kez katıldı.