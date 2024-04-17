İran-İsrail ve ABD, gerilim hakkında ne düşünüyor?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Bu gerilim hakkında ABD'nin de İsrail'i koruduğu, ABD Başkanı Joe Biden, "İran, İsrail'e karşı eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı başlattı. Biz de İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik." diyerek İsrail'in arkasında olduğunu söylemişti.

Ülkeler ne düşünüyor?

Gerilim devam ederken, ülkelerin bu konu hakkındaki genel görüşleri de dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Konuya ilişkin ABD'den, "Bölgede gerilim istemiyoruz. Biz karşı saldırıya katılmayız. İsrail İran'a cevap verirse, bu İsrail'in kararı olur. İran yeniden saldırırsa İsrail'i savunuruz." açıklamaları geldi.

İran ise gerilim hakkında, "İstesek İsrail'i yok ederdik. Amacımız kulaklarını çekmekti ve çektik. İsrail'den korkmuyoruz. Onlar vurursa, biz daha sert vururuz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin savunduğu İsrail'den ise, "İran'ın saldırısı asla yanıtsız kalmaz. Cevabımız caydırıcı olacak. Hedefimiz İran'ın askeri üsleri olur. İran'ı Orta Doğu'nun her yerinde vurabiliriz." açıklamaları geldi.