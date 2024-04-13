İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!

İran-İsrail hattındaki gerilim doruk noktasına yükseldi.

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını bildirdi.

Bu gelişme, iki ülke arasındaki savaşın resmen başladığı yorumlarına neden oldu.

İsrail'de sirenler çalıyor

İsrail'in balistik füze ve İHA'larla yaptığı saldırı sonrası İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. İran'ın gönderdiği İHA'ların büyük bölümünün havada imha edildiği duyuruldu.

İran devlet televizyonundan açıklama

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu ayrıca, İran'ın gönderdiği İHA'ların saat 02:00'de İsrail hava sahasına ulaşacağını duyurdu!

Beyaz Saray, gelişmeleri doğruladı

Sürece ilişkin olarak Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama, "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek" ifadelerine yer verildi.

Husiler de saldırıya katıldı

Yemen'deki İran yanlısı Husiler de füze ve silahlı dronlarla saldırıya katıldı.

İsrail, karşılık vereceğini açıkladı

İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran’ın yüzden fazla İHA gönderdiğini duyurdu.

İsrail savaş kabinesi toplandı

İsrail'de savaş kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından bir araya geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanan savaş kabinesi, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele alıyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görüldü.

İran, balistik füze kullandı

İran devlet haber ajansı İRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

Irak, hava sahasını kapattığını duyurdu

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Bakan, ülkedeki tüm uçuşların da durdurulduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada da Irak hava sahasının kapatılmasının geçici ve önlem amaçlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığını ve bunun duruma göre uzatılabileceği de aktarıldı.

İsrail ordusu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İHA'ları izlediğini açıklamıştı.

Biden gelişmeleri yakından takip edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip edeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu tatilini yarıda keserek Washington'a dönen Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceği kaydedildi.

Durum Odası'nda (Situation Room) İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya gelecek olan Biden, gelişmeleri anlık takip edecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapmış ve "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduğunu kaydetmişti.