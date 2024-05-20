İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü açıklandı!

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurmuştu. Konvoyda 3 helikopterin bulunduğu, bazı bakan yetkilileri taşıyan 2 helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığı aktarılmıştı.

HAMANEY: ÜLKENİN İŞLERİNDE HERHANGİ BİR AKSAMA MEYDANA GELMEYECEKTİR

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istemişti.

Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

REİSİ VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ

İran Kızılayı, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopterin enkazına ulaştı. İranlı yetkililer ise Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.​

Yetkililer, helikopter enkazını tamamen yanmış halde buldu.