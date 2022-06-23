İran, ABD'yi 4 milyar 300 milyon dolar tazminata mahkum etti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Yargı Erki Başkanlığı İnsan Hakları Bölümü tarafından yapılan yazılı açıklamada suikasta uğrayan nükleer uzmanların aileleri tarafından ABD aleyhine açılan dava hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Tahran 55'inci Hukuk Mahkemesi, öldürülen nükleer uzmanların bazılarının ailelerinin şikayeti üzerine açılan davada, nükleer uzmanlara suikast düzenleme suçu işleyen İsrail'i uluslararası yükümlülüklere aykırı olarak destekleyen ABD hükümeti, kurum ve yetkililerini 4 milyar 300 milyon dolar maddi ve manevi tazminata mahkum etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu yargılamanın ABD hükümetine karşı hukuki misilleme kapsamında yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, ABD mahkemelerinin çeşitli bahanelerle İran aleyhine kararlar verdiği, Tahran hükümetini, bazı devlet kurum ve kuruluşlarını gıyaben tazminat ödemeye mahkum ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İran devletinin dokunulmazlığının ihlal edilmesi nedeniyle ülke mahkemelerinin de ABD devleti ve yetkililerine karşı çeşitli hukuk davaları yürüttüğü kaydedildi.