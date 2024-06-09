İran 28 Haziran'da seçime gidiyor

İran, Mayıs ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden İbrahim Reisi'nin ardından yeni cumhurbaşkanını seçmek için 28 Haziran'da sandığa gitmeye hazırlanıyor.

İran Anayasa Koruyucular Konseyi, 4'ü kadın 80 aday adayının başvurularını inceledi.

5 muhafazakar ve 1 reformist isme adaylık izni verdi.

Yarışın üç isim arasında geçmesi öngörülüyor

Anayasa Koruyucular Konseyi'nin İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği listede, muhafazakar kanattan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf var.

Dikkat çeken diğer bir isim eski Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Said Celili.

Reformist isimlerden eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan'ın da adaylığı onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı yarışının bu üç isim arasında geçmesi bekleniyor.

İran eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise adaylıkları reddedilen iki ünlü isim...

Seçime katılması onaylanan adaylar, 27 Haziran sabah 08.00'e kadar kampanyalarını sürdürebilecek.

Adaylar, İran Devlet Televizyonu'ndaki canlı münazarada da kozlarını paylaşacak.

İran'da kayıtlı 61 milyon seçmen bulunuyor. 28 Haziran'da hiç bir adayın yüzde 50 çoğunluğa ulaşamazsa, en yüksek oyu alan iki aday Temmuz ayında ikinci tura kalacak.