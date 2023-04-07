Irak'ta Süleymaniye Havalimanı'nda patlama

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, akşam saat 16.18'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Patlamanın sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.