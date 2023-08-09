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Irak'ta o kelimeyi söylemek yasak! 

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunması hedefiyle o kelimeyi yasakladı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, haberlerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak

Irak basınında "eş cinsel" ve "eş cinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Kararla, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedeflendiği" kaydedildi.

 

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