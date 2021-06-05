Irak'ta mülteci kampında yangın: 340 çadır küle döndü

Irak’ın Duhok kentindeki mülteci kampında yangın çıktı.

Alevler, rüzgârın etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yüzlerce çadır alevlere teslim oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonrası güçlükle kontrol altına alınabildi.

1400 göçmen evsiz kaldı

Yangında yaklaşık 340 çadır kül olurken, 1400 göçmen evsiz kaldı.

Yaralanan 6 kişi Duhok’taki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının bir çadırdaki mutfak tüpünün patlamasından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Yangın kontrol altında"

Yangından etkilenen bir kişi, "Valilik ve sivil savunma desteği ile yangın başlar başlamaz müdahale edildi. Çok şükür yangın kontrol altında. Havadan destek de sağlandı. Rüzgar olduğu için yangın hızlı büyüdü" dedi.

"Emniyet olmadığı sürece neden Sincar'a dönelim"

Başka bir kişi ise, "Çocuklarımıza kamptakiler hemen yardım etti. Kimin çocuklarımızı kendi evlerine yerleştirdiğini bile bilmiyoruz. Bize Sincar'a dönün diyorlar. Emniyet olmadığı sürece neden Sincar'a dönelim" diye konuştu.

Türk Kızılay harekete geçti

Öte yandan Türk Kızılayı’nın evsiz kalan göçmenler için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Şarya kampı PKK zulmü nedeniyle Sincar’a dönmek istemeyen Ezidilerin yaşadığı en büyük kamplardan biri olma özelliği taşıyor.

TRTHaber