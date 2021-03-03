Irak'ta ABD askeri üssüne 10 roketle saldırı düzenlendi

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed askeri üssüne 10 roketle saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin, Irak El Anbar'da bulunan askeri üssü Ayn El-Esed'e 10 roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında üs içinde askerlerin bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Roketli saldırıyı şimdiye kadar üstlenen çıkmadı. Öte yandan saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.