AjansHaber.com.tr Dünya Yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ın Salahaddin ilinde yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ın Salahaddin ilinde dün başlayan yoğun kum fırtınasından 216 kişinin etkilendiği belirtildi.

Kum fırtınası başkent Bağdat ve güney illeri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde etkili oldu.

Salahaddin Devlet Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin "nefes darlığı ve boğulma" şikayetiyle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, il merkezi ve civar köylerden toplam 216 kişinin kum fırtınasından etkilendiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
FETÖ'cü Enes Kanter CIA Direktörü ile görüştü
İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Sırbistan'da Rusya'ya destek gösterisi
Süpersonik gemisavar seyir füzesini test etti
Pakistan'ın kuzeyinde bir petrol deposunda yangın
Uluslararası Adalet Divanı’na İtalya şikayeti
İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı