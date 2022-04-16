Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 36 bin 950 adet 7,62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 9 bin 680 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 356 adet 12,7 mm AP1 mühimmatı, 48 adet 6'lı Bombaatar mühimmatı, 46 adet 14,5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı, 9 adet Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi.