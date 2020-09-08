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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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