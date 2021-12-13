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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Irak kuzeyinde büyük kayıplar veren terör unsurlarına bir darbe daha indirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da ortak operasyon düzenledi.

Başarıyla gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonunda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

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