Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indiriliyor. Son olarak Avaşin bölgesinde tespit edilen 8 terörist öldürüldü.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.
bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr
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