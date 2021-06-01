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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indiriliyor. Son olarak Avaşin bölgesinde tespit edilen 8 terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.
bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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