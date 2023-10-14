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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist yok edildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Irak'ta 6 terörist yok edildi

Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Irak'ın kuzeyinde de 6 teröristin öldürüldüğünün açıklandığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.

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