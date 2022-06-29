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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

pkk

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