Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/GsPxuGe8uR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2022