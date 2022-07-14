Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olunduğu belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2022
Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/KEOXfq6LsU
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