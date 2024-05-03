Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz!
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bölücü terör örgütü özellikle sınır ötesine yapılan operasyonlarla büyük darbe aldı.
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