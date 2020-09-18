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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 2 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

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