Irak'ın kuzeyinde 19 hedef imha edildi!

Türkiye'nin bölücü terör örgütüne karşı yurt içinde ve yurt dışında operasyonları aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bir gece ansızın!" notuyla paylaştığı açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarına karşı düzenlenen hava harekatlarında 19 hedefin vurulduğu belirtildi.