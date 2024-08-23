Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, yurt içinde ve sınır ötesinde yaptığı etkili operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cesur, kararlı ve muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.
Yorumlar