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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadeleri kullanılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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