Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmalar Sincar'dan göçü başlattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Koordinatörü Hüseyin Kalari, basına yaptığı açıklamada, çatışmaların ilçeden göçü başlattığını söyledi.

Kalari, çatışmalardan kısa süre sonra yaklaşık 700 ailenin ilçeden göç ederek daha güvenli bölgelere sığındığını ifade etti.

Göç eden ailelerin çoğunun IKBY'ye geldiğini dile getiren Kalari, Duhok kentine sığınan aileler için gereken desteğin sunulmaya başlandığını kaydetti.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Sincar'da yaşananlar üzerine bugün Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah ve üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyetin ilçeye denetim ziyaretinde bulunduğu bildirilmişti.