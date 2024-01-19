İpte asılı bulunan ortaokul öğrencisi 2 kız, toprağa verildi

Muş'un Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T. (14) toprağa verildi. Polis intihar üzerinde dururken, P.A.’nın babası Cemal A., "Eşim ve ben çalıştığımız için çocuklarımızı yalnız bıraktık. Çok üzgünüm" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Varto ilçesi Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T., akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu. Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp gelen kızların yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedenleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından önce Varto Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi’nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.

‘ÇOK YALNIZ BIRAKTIK’

Cemevinde gözyaşları içinde kızı için taziyeleri kabul eden Cemal A., "Eşim ve ben çalışıyoruz. Bir oğlum yurt dışında, kızım küçük kardeşi ile evde kalıyordu. Canı sıkıldığı için dışarı çıkmasını söylüyordum ama çıkmıyordu. Biz onları çok yalnız bıraktık. Yüreğim yanıyor" dedi.

İKİSİNİN DE DERSLERİ İYİ

İki arkadaşın okulunda da hüzün vardı. İki arkadaşın ölümü nedeniyle okulda karne töreni yapılmadı. Öğretmenler, diğer öğrencileri karnelerini vererek evlerine gönderdi. Öğretmenleri, P.A. ve Z.T.'nin başarılı birer öğrenci ve karnelerinin çok iyi olduğunu söyledi.

İntihar ettikleri üzerinde durulan çocukların kesin ölüm nedenlerinin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.