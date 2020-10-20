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İP'li vekilden Bülent Turan'a küfür ve tehdit

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "İYİ Parti bir operasyon için kuruldu" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı Twitter üzerinden tehdit etti.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı etiketleyerek, "'Kış kışlığını, Puşt puştluğunu yapar.' @turanbulent Devran dönünce, bırakın grup kurmayı Sokakta dolaşamayacaksınız." sözleriyle küfür ve tehditte bulundu.

"İYİ PARTİ OPERASYON İÇİN KURULDU"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Partili Ümit Özdağ'ın CNN Türk ekranlarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için FETÖ'cü imasında bulunması sonrası Twitter hesabından, "İYİ Parti bir operasyon için kuruldu" demişti.

İşte Turan'ın o paylaşımı:

İYİ Parti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce;

“İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak” demiştik

Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!

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