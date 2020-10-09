İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Cuma vakti şampanya patlattı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen kızı Dilara Türkkan, yine tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kaldığı iddia edilen Dilara Türkkan, cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı. Görüntülere sosyal medyadan tepki veren vatandaşlar, Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.

Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen, babasının forsuyla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak tepkilerin odağında olan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan yine Instagram'dan skandal bir paylaşım yaptı.

İP'li Türkkan'ın kızı yine gündemde



🔹İyi Parti'li Lütfü Türkan'ın kızı Dilara Türkkan, geceliği 5.000 TL'lik otelin havuz başında Cuma vakti şampanya patlatıp Instagram'da paylaştı.

🔹Türkkan daha önce de travesti dansöz oynatmış, çakarlı arabayla emniyet şeridi ihlal etmişti. pic.twitter.com/zxfrt1Dtex — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 9, 2020

CUMA VAKTİ ŞAMPANYA PATLATMA YAYINI

Dilara Türkkan, odası 5.000 TL'lik olduğu belirtilen lüks bir otelde cuma vakti şampanya açtırarak sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'a sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.

BU İLK SKANDALI DEĞİL

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.