İphone’nun yeni modeli, 13 Eylül’de!

Teknoloji devi Apple, yeni telefonlarının tanıtım tarihi belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda Eylül ayında seri telefonlarını tanıtacak olan Apple, bu defa mini versiyondan vazgeçtiği öğrenildi. Bunun nedeninin satış rakamlarından kaynaklandığı ifade edilirken, 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek İphone 14’ün geliştirilen A16 işlemci ile son derece hızlı olduğu da belirtiliyor.

Fiyatları netlik kazanmadı

İphone 13’ün çıktığı dönemde fiyatı 799 USA doları idi. Ancak bu defa enflasyonun Apple’da da etkisi görüleceği ifade ediliyor. Bazı teknoloji firmalarının internet sitelerinde yeni modelin en baz modelin bile 999 dolardan sunulacağı belirtilirken, kimi yorumcular da İphone 14’ün de 799 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacağını, Pro ve Pro Max fiyatlarının daha yüksek rakamlarda yer alacağını söylüyorlar.

Bu değerlendirmelere göre net olmamakla beraber 14 Pro'da 1099'da, 14 Pro Max'in fiyatı ise 1199'dan başlaması bekleniyor. Bu fiyat düzenlemesinin aynı zamanda İphone 13 serisinin de fiyatlarında bir yükselmeye neden olacağı da kaydediliyor.

Daha ince, daha hızlı

Yıl sonunda vitrinlerde olacak olan İphone 14'e ilişkin sızan en önemli özellik ise daha ince ve daha hızlı olduğu yönünde. İphone’nun halen satışta bulunan en yeni modeli olan ve en baz model Türkiye’de 22.500 TL’den satılan İphone 13, A15 bionic chiplerle oluşturulmuştu. Yeni iPhone 14'lerin ise gelişmiş versiyon olan A16 çipleriyle geleceği tahmin ediliyor. 4nm'lik bu çipler 5nm'lik A15'lerden daha etkili ve küçük olacağı ve çok daha hızlı bir işletim sistemi sunduğu bildiriliyor. Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemleri de kullanması bekleniyor. Firma bir süre önce Intel'in modem birimini satın almış ve üzerinde yoğun çalışmalar yapmaya başlamıştı. Teknoloji sitelerine sızan bilgilere göre iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacağı da dile getiriliyor.