iPhone 15'ler tanıtıldı! Türkiye fiyatı ne kadar?

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan iPhone cep telefonlarının yeni modellerine ilgi bitmek tükenmek bilmiyor.

Apple, son olarak iPhone 15 modelini görücüye çıkardı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle satışa çıkacak.

Dış tasarım olarak eski çizgilerini koruyan yeni iPhone'lar eski modellerine benzer şekilde görünecek.

İşte iPhone'ların tüm özellikleri:

Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını bırakıp USB-C’ye geçti.

iPhone 14 modellerinde de kullanılan A16 işlemcisinin yeni model olan iPhone 15'lerde de kullanılacağı belirtildi.

iPhone 14 Pro'da yer alan 2'si yüksek performans sunan 6 çekirdekli, A16 Bionic CPU artık iPhone 15'lere güç verecek.

5 çekirdekli GPU da daha iyi grafikler vaat ediyor. iPhone 15'in pili tüm gün yeterken, iPhone 15 Plus'ın pili ondan da büyük.

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazlarında yeni işlemcisi A17 Pro'yu kullanacağını duyurdu.

6 çekirdekli bir işlemci olan A17 Pro'nun performans çekirdekleri de artık %10 daha hızlı.

Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C şarj girişine sahip olacağını açıkladı.

Öte yandan yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalınmayacağı AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı belirtildi.

iPhone 15 ve 15 Plus, siyah, yıldız ışığı, açık mavi, sarı ve mercan pembesi renkleriyle geliyor.

iPhone 15 Pro, üç kat daha iyi zoom yapabilecek.

iPhone 15 Pro ile birlikte yıllardır kullanılan “sessize alma” butonunun yerini “Action Button” aldı. Action Button farklı uygulamalara göre atanmış değişken komutlara sahip olacak.

iPhone 15 Pro, iPhone 15 ile benzer bir kamera kalitesine sahip olacak. Pro'ların ana kamerası 48MP olacak.

iPhone 15 Pro ile çekilen videolar, Apple Vision Pro ile VR/AR’a uygun olarak izlenebilecek.

iPhone Türkiye fiyatı ne kadar olacak?