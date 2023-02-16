iphone 15 serisine dair merak edilen detaylar ortaya çıkıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iphone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmeden müşteriler bazı problemler yaşamaya başladıklarını belirtmişti. İphone 14'ten beklenen satış performansını alamayan Apple, 2023 yılıyla birlikte müşterilerini memnun etmeye çalışacak gibi gözüküyor.

Apple 2023 Ekim-Kasım arasında yeni serisini tanıtmaya hazırlanırken iphone 15 modelleri ile de ilgili sızıntılar gelmeye başladı.

Daha ince çerçeveler

Gelen bilgilere bakılırsa iPhone serisi, tasarım olarak selefinden çok da farklı olmayacak. Leaker ShrimpApplePro, serinin boyut olarak aynı kalacağını söyledi. Ancak Apple, ekran boyutlarında kullanıcılara daha fazla alan bırakmak istiyor. Rapora göre iPhone 15 serisi, daha ince çerçeveler ile sahne alacak.

Gelen bilgilere bakılırsa iPhone serisi, tasarım olarak selefinden çok da farklı olmayacak. Leaker ShrimpApplePro, serinin boyut olarak aynı kalacağını söyledi. Ancak Apple, ekran boyutlarında kullanıcılara daha fazla alan bırakmak istiyor. Rapora göre iPhone 15 serisi, daha ince çerçeveler ile sahne alacak.

Yeni farklılıklar ile birlikte tanıtılacak

Beklenen seride Apple’ı birçok farklılık bekliyor. USB Type-C bağlantı noktası ve A16 bionic işlemci olacağı birçok kaynak tarafından daha önce dile getirilmişti. Ayrıca bazı kaynaklar iPhone 15 serisinin Wi-Fi 6E teknolojisini barındıracağını söylüyor.

Yeni kamera

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 megapiksel bir kameraya sahip olması beklenirken, telefonların A16 çipinden güç alacağı ve 6GB RAM ile geleceği söyleniyor.