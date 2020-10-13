iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı

Apple’ın “Hi, Speed” yani “Merhaba, Hız” isimli etkinliği yapıldı. Lansmanda ilk görücüye çıkan ürün HomePod’un ufak modeli HomePod Mini oldu.

Üst kısmında dokunmatik bir ekran yer alan akıllı hoparlör Apple Music and Apple Podcasts ile çalışıyor. Söz konusu ürünün Türkiye’de satışa sunulması beklenmiyor. Cihazın ABD fiyatı 99 dolar olarak açıklandı.

iPHONE 12'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Lansmanda iPhone 12 ailesi de görücüye çıktı. Apple 4 yeni iPhone modeli tanıttı: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. 4 yeni iPhone modeli de 5G teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

iPhone 12 bir önceki modele göre, yüzde 15 daha küçük olacak. iPhone 11'in siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı.

A14 Bionic chip ile gelecek olan cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 12 MP değerinde. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 12 4GB RAM ile geliyor. Apple’ın bu modelde sunduğu depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.

iPHONE 12'NİN FİYATI NE KADAR?

5.4 inç OLED Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Mini ise iPhone 12 ile aynı özelliklere sahip daha küçük boyutlara sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.



Yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar doğru çıktı. iPhone 12’nin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor. Bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

iPHONE 12 PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Lansman kapsamında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max de görücüye çıktı. iPhone 12 Pro'nun ABD'deki başlangıç fiyatı 999 dolar iPhone 12 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1099 dolar olarak açıklandı.

6.1 inç – 2778×1284 piksel ekran ile gelen iPhone 12 Pro 6GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama opsiyonları ile gelen cihazın kamere değerleri ise şöyle…

Ön kamera: 12 Megapiksel – f/2.2 diyafram – Dolby Vision HDR

Arka kamera: 12 MP f/1.6 geniş ana (OIS) – 12 MP f/2.4 ultra geniş.- 12 MP f/2.0 telefoto – LiDAR

6.7 inç – OLED – Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Pro Max de 6GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama opsiyonları ile gelen cihazın kamere değerleri ise şöyle…

Arka kamera: 12 MP geniş açılı (f/1.6) – 12 MP telefoto (f/2.2) – 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4)

Ön kamera: 12 MP (f/2.2)

Yıllardır Eylül ayında gerçekleşen yeni telefon sunumları, bu sene corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kısa süreli bir erteleme yaşadı ve geçen ay yeni servisler, yeni Apple Watch ve iPad serisi tanıtıldı.

Apple’ın akıllı telefon serisinde son yıllarda yaşanan en büyük değişim 2017’deki iPhoneX dışında 2014’te tanıtılan ve büyük ekranların devreye alındığı iPhone 6 ile yaşanmıştı.

Bu seri Apple için bir rekor getirmiş ve tanıtımdan sonraki dört çeyrekte 231 milyon adetlik bir satış rakamı yakalanmıştı. Apple 2018’de ünite satışlarını ayrı raporlamayı bırakana kadar bu istatistik firma için bir rekor olmuştu.



NTV