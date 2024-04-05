Türkiye’nin en zengin kadınlarından biri olan İpek Kıraç kimdir?
Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaca ünlü finans ve iş dünyası dergisi Forbes’in “milyarderler” listesine göre İpek Kıraç, Türkiye’nin en zengin üçüncü ismi oldu. Peki, İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç kaç yaşında ve nerelidir? İpek Kıraç evlatlık mı? İşte İpek Kıraç ile ilgili merak edilenler!
İpek Kıraç kimdir?
İpek Kıraç 29 Kasım 1984’te İstanbul’da dünyaya geldi.Küçük yaştayken İnan ve Suna Kıraç tarafından evlat edinildi. Türk iş insanı ve yönetici olan İpek Kıraç, Vehbi Koç’un torunudur.
İpek Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu.
2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları’nda görev aldı. Ayrıca Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazandı.
İpek Kıraç kaç yaşında?
29 Ekim 1984 doğumlu olan genç iş insanı İpek Kıraç 39 yaşındadır.
İpek Kıraç hangi şirketin sahibi?
Başarılı iş kadını İpek Kıraç, 2012- 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğunu üstlendi. İpek Kıraç’ın liderliğinde Sirena Marine stratejik bir dönüşüm geçirirken, lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip, Türkiye’nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi.