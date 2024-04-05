Türkiye’nin en zengin kadınlarından biri olan İpek Kıraç kimdir?

İpek Kıraç kimdir?

İpek Kıraç 29 Kasım 1984’te İstanbul’da dünyaya geldi.Küçük yaştayken İnan ve Suna Kıraç tarafından evlat edinildi. Türk iş insanı ve yönetici olan İpek Kıraç, Vehbi Koç’un torunudur.

İpek Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu.