iOS 17 Türkiye’de kullanıma açıldı!

iPhone'lar artık tercih ettiğiniz Bekleme Modu ayarlarını belirli MagSafe yuvalarıyla da ilişkilendiriyor. iPhone'unuzu örneğin yatak odasındaki MagSafe şarj cihazına taktığınızda bir saate, çalışma odasında ise bir dijital fotoğraf çerçevesine sahip olabiliyorsunuz.

Bekleme Modu'nun boşta duran iPhone'unuzun kullanışlı olması için akıllıca bir yol olduğunu düşünüyoruz, ancak telefon MagSafe yuvasına takıldığında kullanımı daha kolay ve yalnızca her zaman açık ekrana sahip bir iPhone'unuz varsa (yani iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro veya 15 Pro Max) çalışıyor.