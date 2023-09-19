iOS 17 Türkiye’de kullanıma açıldı!
Apple, WWDC2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesini kullanıma sundu. Peki iOS 17 nasıl güncellenir, hangi cihazlara geldi? İşte ayrıntılar ve yeni özellikleri.
Apple, merakla beklenen iOS 17 güncellemesini yayınladı.
Ayarlar uygulamasını açın, aşağı kaydırıp Genel'e dokunun ve ardından Yazılım Güncelleme'yi seçin.
iPhone'unuz güncellemeye hazırsa iOS 17'ye yükseltme seçeneğini göreceksiniz. iOS 17 bugün kullanıma sunulsa da herkes için hemen kullanılabilir olmayabileceğini unutmayın.
Eğer iPhone XR veya XS'den daha eski bir telefonunuz varsa iOS 17'yi yükleyemezsiniz.
Mesajlara check-in
Mesajlar'daki yeni Check-in özelliği, seçtiğiniz hedefe güvenli bir şekilde vardığınızı seçtiğiniz kişilere otomatik olarak bildiriyor.
iPhone'unuz artık hedefinize doğru ilerlemediğinizi tespit ederse, sevdiğiniz kişi veya arkadaşınız rotanızı, cep telefonu bağlantınızı ve telefonunuzun pil seviyesini alır.
Standby modu
Telefonunuzu şarj olurken yatay olarak çevirdiğinizde, iPhone'unuzu bir saate, takvime, dijital fotoğraf çerçevesine veya akıllı widget yığınlarına sahip bir bilgi merkezine dönüştüren yeni Bekleme Modu'na giriyor.
StandBy yani Bekleme Modu'nda çeşitli saat kadranları bulunuyor ve daha az rahatsız edici olması için ekran geceleri akıllıca kırmızıya dönüşüyor.
iPhone'lar artık tercih ettiğiniz Bekleme Modu ayarlarını belirli MagSafe yuvalarıyla da ilişkilendiriyor. iPhone'unuzu örneğin yatak odasındaki MagSafe şarj cihazına taktığınızda bir saate, çalışma odasında ise bir dijital fotoğraf çerçevesine sahip olabiliyorsunuz.
Bekleme Modu'nun boşta duran iPhone'unuzun kullanışlı olması için akıllıca bir yol olduğunu düşünüyoruz, ancak telefon MagSafe yuvasına takıldığında kullanımı daha kolay ve yalnızca her zaman açık ekrana sahip bir iPhone'unuz varsa (yani iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro veya 15 Pro Max) çalışıyor.