iOS 14.5 ile gizli takibi engellemeyi sağlayan yeni özellik geliyor

Apple, iOS 14.5 güncellemesiyle birlikte kullanıcıların AirTags ve benzeri cihazlarla takip edilmesinin önüne geçmek amacıyla yeni özelliğini duyurdu. Bu sürüm aynı zamanda Face ID ile kilit açma konusunda da yeni detaylar içeriyor.

Apple, güncellemelerle mobil işletim sistemini yenilemeye devam ediyor. Son olarak iOS 14.5 ile birlikte gelen yeni özellik, kullanıcıların AirTags ile direkt gizli takip sağlayan sistemle alakalı uyarı görmesini sağlıyor. Yani aslında Item Safety Alerts olarak isimlendirilen özellik, size ait olmayan takip cihazları yanınızda olduğunda bildirim göndererek sizi uyarıyor.

AirTags ve benzer cihazlar çevredeki iOS cihazlardan elde ettikleri veriler sayesinde konumu belirliyor. Evet; doğrudan GPS bağlantısıyla bunu yapmıyorlar ama yine de yerleşik konum hakkında bilgiler verilebiliyor. Dolayısıyla Find My özelliği de çevredeki cihazlara bağlı olarak çok daha sağlıklı çalışır hale geliyor. Fakat art niyetli kişiler bu sistemi bir açık kapı olarak görüyor. İşte iOS 14.5 de tam olarak bu noktada devreye giriyor.

iOS 14.5'teki diğer özellikler neler?

Güncellemeyle birlikte önceki sürümlerde karşılaşılan çeşitli teknik problemler ortadan kalktığı gibi bazı özelliklerde iyileştirmeler de söz konusu. Ancak katma değer sağlayan yeni özellik olarak bakıldığında en dikkat çekici ayrıntılardan bir diğeri de Face ID teknolojisinin güncellenmiş olması. Böylece salgın nedeniyle maske takan kişiler, Apple Watch yardımıyla telefon kilitlerini çok daha hızlı açabiliyor. Yani aslında Apple Watch sahibi olanlar bu yeni sürümle birlikte Face ID okuma yapmadığında da kilidi açabiliyor. Böylece güvenlikten feragat etmeden hızlıca kilit açma işlemi yapılabiliyor.