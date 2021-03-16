iOS 14.5 ile birlikte iPhone'lar için ek güvenlik güncelleştirmeleri sunulabilir

Apple, şu ana kadar iPhone'larda hem özellik hem de güvenlik güncelleştirmeleri bir arada sunuyordu. Fakat iOS 14.5 ile birlikte özellik ve güvenlik güncelleştirmeleri ayrılabilir. Bu sistem artık güvenlik tarafında daha fazla güncelleme yayınlanabileceğini gösteriyor.

Apple, iOS 14.5 ile yeniözellikleri test etmeye devam ediyor. Son beta kapsamında ortaya çıkan sistem, artık özellik ve güvenlikgüncellemelerinin ayrı ayrı sunulacağını gösteriyor.

Paylaşılan ekran görüntüsü, iOStarafındaki çok önemli bir yeniliği devreye sokuyor. Zira şu ana kadar iPhone'lardaki güncellemeler hem bir dizi önemli özelliği aktif ediyor hem de güvenliği üst seviyeye çıkarıyordu. Ancak bundan böyle kullanıcılar doğrudan iOS'u güncellemek yerine güvenlik güncelleştirmesini yükleyebilir.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ AYRI OLACAK SUNULACAK

Buradaki kilitnokta aslında güvenlik güncellemelerinin artırılacakolması. Apple böylece problem oluşan konularda hızlıca güncelleme yayınlayıp kullanıcıların mağdur olmasını engelleyecek gibi görünüyor.

iOS 14.5 tarafındaki yenilikler bununla sınırlı değil. Şu anda test aşamasındaki özelliklerden biri gizli takibi sağlıyor. Ayrıca uygulamaları hızlıca kapatma sistemi de detaylar arasında. Ek olarak bir süredir beklenen maske takanların iPhone kilitlerini açmasını kolaylaştıran yepyeni bir özellik de devreye giriyor.