İntihar ettiği zannedilen kızın cinayete kurban gittiği 19 yıl sonra anlaşıldı!

Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen Mahallesi’nde 2005 yılında Cansu Siler’in evde asılı cesedi bulundu.

O dönem yapılan incelemelerde Siler’in intihar ettiği değerlendirildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 19 yıl sonra dosyayı yeniden açıp, ailesi ve mahallelinin ifadesine başvurdu.

Tarladan eve döndüğünde kızını asılı bulduğunu söyleyen Mehmet Siler, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı.

Kızını öldürüp, intihar gibi göstermekle suçlanan Mehmet Siler, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Siler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.