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Interpol tarafından aranan DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale’de yakalandı

Uluslararasi Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, DEAŞ örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T., kent merkezinde yakalandı.

Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

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