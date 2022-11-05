İnternetten açık artırmayla kaçak saat sattılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu M.J.K’nin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye saat getirdiği, bu saatleri iş birliği yaptığı İ.G. ve T.G. aracığıyla Fatih’te bir dükkanda internet üzerinden açık artırma usulüyle sattığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlediği baskında 372 kaçak saat ile satılan ürünlerden elde edildiği değerlendirilen döviz ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, söz konusu saatlere el konuldu.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin Esenler’de bir adrese düzenlediği baskında, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 125 bin adet şerit metre ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.