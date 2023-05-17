Inter'in finaldeki rakibi belli oluyor! City mi? Real Madrid mi?

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında bu akşam Manchester City ile Real Madrid karşılaşacak.

İspanya'daki ilk maçta Real Madrid 36. dakikada Vinicius Jr'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş, ikinci yarıda Manchester City 67. dakikada Kevin De Bruyne ile 1-1 eşitliği sağlamıştı ve maç bu skorla sona ermişti.

La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ligde bir iddiası bulunmayan Real Madrid, Kral Kupasını kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşıp sezonu 2 kupayla kapatmak istiyor.

Manchester City ise Pep Guardiola yönetiminde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselip kupayı müzesine götürmenin peşinde.