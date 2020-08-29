Inter ve Crystal Palace, Sörloth için anlaşmaya vardı

Trabzonspor'da sezonu gol kralı olan tamamlayan Alexander Sörloth'un geleceği hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sörloth'un transferinde sıcak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Rai Radio 2'nin haberine göre; Süper Lig'de geçen sezon 34 maçta 24 gole imza atan Sörloth için Inter ve Crystal Palace anlaşmaya vardı.

DETAYLAR BİLİNMİYOR

Haberde 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu belirtilirken, anlaşma detaylarının ise bilinmediği belirtildi.

PREMIER LİG'DE KENDİNİ İSPAT EDEMEDİ

Ayrıca Sörloth'un Premier Lig'de kendisini bir türlü ispat edemediği ancak Süper Lig'deki performansının ardından bu yaz Serie A'ya transfer olacağının altı çizildi.