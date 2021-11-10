Instagram'dan yeni özellik: Ücretli abonelik
Sosyal medya platformu Instagram, abonelik özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Bir süredir 'ücretli abonelik' üzerinde yoğun mesai harcayan platform içerik üreticilerinin takipçilerine özel paylaşımlardan para kazanmasının önünü açıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Apple'ın uygulama mağazası App Store sayfasında değişiğe giden Instagram 'In-App Purchases' yani 'Uygulama İçi Satın Alımlar' bölümü ekledi.
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10,99 TL'den başlıyor
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'Instagram Badge' ve 'Subscriptions' olmak üzere iki farklı opsiyon sunan platformun 10,99 ila 54,99 TL arasında değişen fiyat listesi ortaya çıktı.
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