Instagram'da kuaförün adını aradı, canından oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, kıskançlık krizi kanlı bitti. Kız arkadaşının Instagram hesabını incelerken, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arama sekmesinde gören Yasin Semih Demirok, buluştuğu Nabi B. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Azeri uyruklu olduğu öğrenilen Nabi B. ile mesajlaşarak Yıldırım Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda buluşan Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile tartışmaya başladı. Kendisiyle beraber parka gelen iki arkadaşına uzaklaşmalarını söyleyen Demirok, Nabi B. tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.

Olayın Instagram hesabında isim araması yüzünden çıkan bir kıskançlık meselesi olduğu öğrenilirken, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.