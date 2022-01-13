Instagram'a yeni özellik

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı.

NTV'nin haberine göre, bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.

Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerin öne çekilebilmesi mümkün olacak.

Hikayeler için de yeni bir özellik geliyor

Instagram hikayeler için de yeni bir özellik geliştiriliyor. Test süreci başlayan bir diğer yeni özellikle birlikte atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.