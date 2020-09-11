Instagram'a iki yeni özellik geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak iki yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden ilki mesaj yönlendirme, diğeri ise mesaja özel cevaplama.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, insanların internette, özellikle de sosyal medyada ciddi oranda vakit geçirmesine neden olmaya devam ediyor. Sosyal medya devleri, bu süreçte kullanım rekorları kırarken, insanların uygulamalarda daha çok zaman geçirmesi için de yenilikler üretiyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da DM için yeni bir özellik yolda gibi görünüyor. Facebook tarafından geliştirmeleri devam eden Instagram mesajları, artık bir mesajlaşma uygulaması gibi deneyim sunabilecek. WhatsApp özelliği kazanacak olan Instagram DM, çok daha kullanışlı bir hale gelecek.