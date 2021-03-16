Instagram yeni gizlilik seçeneklerini test ediyor

Engellenen kişilerin yeni hesap açsa da kısıtlanmasının önünü açan Instagram şimdi ise daha nezih bir ortam oluşturmak için gizlilik seçenekleriyle güncelleniyor.

Instagram, beta kapsamında test ettiği yeni özellikle birlikte gizlilik seçeneklerini genişletiyor. Yakın zamanda hayata geçecek olan sistem, engellenenkişiler yeni hesap açsa da kısıtlamanın devam etmesini sağlıyor. Özellikle nefret söylemleri karşısında atılan bu adım, daha nezihbir ortam oluşmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Bahsi geçen son özellik ise, küçük yaştaki çocukların sosyal hesaplar üzerinden kandırılmasını engellemeyi amaçlıyor. Böylece, takip edilmeyen kişilerin DMkısmından mesaj göndermesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Normal şartlarda Diğer klasöründe depolanan mesajlar bu sistem sayesinde kullanıcıların karşısına hiçbir şekilde düşmüyor.

Ayrıca bir süre boyunca gelen mesajlar da karşı taraftaki kullanıcıdan gizli şekilde Instagram'araporlanabilecek. Özelliğin ne zaman hayata geçeceği belli değil. Ancak kısa süre içinde aktif edilmesi bekleniyor.