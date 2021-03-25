Instagram hikayelerine kaydetme özelliği geliyor

Instagram kullanıcıları şu anda hikaye bölümünde fotoğraf ya da video fark etmeksizin herhangi bir düzenleme yaptıklarında otomatik olarak paylaşmak zorunda kalıyor. Fakat test aşamasındaki yeni özellik paylaşmadan önce hikayelerin kaydedilmesini ve daha sonra üzerinde düzenleme yapılmasını sağlıyor.

Instagram, hikaye özelliği için güncellemelere devam ediyor. Son olarak test aşamasındaki ekran görüntüleri sızan sistem, fotoğraf ya da videolar aracılığıyla oluşturulan herhangi bir hikayenin daha sonrasında düzenlenebilmesi için kaydedilmesini sağlıyor.

Normal şartlarda Instagram'ın hikaye bölümünde herhangi bir kaydetme özelliği yok. Yani kullanıcılar fotoğraf ya da videoçektikten, galeriden seçim yaptıktan ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra doğrudan paylaşması gerekiyor. Ancak bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar oluşturdukları hikayeleri kaydedebilir ve daha sonradan düzenleyip paylaşabilir.