Kenan İmirzalıoğlu: İnstagram hesabı açmayı düşünmüyorum

Önceki gün Fulya'da objektiflere yansıyan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerle sohbet etti. İmirzalıoğlu, gazetecilerin, "Instagram hesabı açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, böyle huzurum ve keyfim yerinde. İhtiyaç duymuyorum" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında baba olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Fulya'daki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Bu kez Lalin'in kontrolleri değil, benim kontrollerim vardı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kontroldü. Pandemi sebebiyle bildiğiniz gibi evde sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Gazetecilerin yeni projelerini sorması üzerine Kenan İmirzalıoğlu, "Şu an netleşmiş hiçbir şey yok. Birtakım haberler duyuyorum, bunları sizler gibi ben de medyadan okuyorum" şeklinde konuştu.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

46 yaşındaki ünlü oyuncuya, ev aldıkları ve yazın Bodrum'a taşınacakları yönündeki haberler de soruldu.

İmirzalıoğlu, "Yok, bu haberleri de sizlerden duyuyorum. Başka neler var?" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.

Kızı Lalin ile ilgili konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Yavrunun büyümesini görüyoruz. Kız-baba ilişkisini ileride daha iyi koruyacağız herhalde. Çok güzel bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok özel duygular..." dedi.

"INSTAGRAM HESABI AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Oyuncu, "Sosyal medya kullanmıyorsunuz. Çok büyük bir kitleniz var. Instagram hesabı açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Instagram hesabı açmayı hiç düşünmüyorum. Böyle huzurum, keyfim yerinde. İhtiyaç da duymuyorum.

Eşinden de bahseden İmirzalıoğlu, "Sinem'in keyfi yerinde" diyerek evinin yolunu tuttu.

ELLERİ BİR AN OLSUN AYRILMAMIŞTI

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda eşi Sinem Kobal ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Doktor kontrolü için geldiklerini söyleyen ikili, ellerini bir an olsun ayırmamıştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Gazetecilerin sorularına cevap veren İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin iyi, evde bizi bekliyor. İyiyiz, çok şükür" demişti.

"BİRİSİNE BENZETMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Kobal, muhabirlerin, "Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Daha 40'ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken, yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" yanıtını vermişti.