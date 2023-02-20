Instagram da ücretli "mavi tik" dönemi başlıyor

Instagram ve Facebook kullanıcıları aylık ücret ödeyerek mavi tik sahibi olabilecekler.

Onaylı Hesap (Meta Verified) sahibi olmak isteyen kullanıcılar internet tarayıcıları için ayda 11,99 ABD dolar, iPhone kullanıcıları için 14,99 ABD dolar ödemek zorundalar.

Mavi tik uygulaması, bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'da satışa sunulacağı açıklandı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın sosyal medya uygulamalarında güvenliği ve özgünlüğü artıracağını söyledi.

Elon Musk'ın Kasım 2022'de Twitter için Premium Twitter Blue aboneliğini uygulamaya geçirmişti.